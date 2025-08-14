Спорт
12:52, 14 августа 2025Спорт

Украинский самбист-призер ЧМ заявил о желании получить российское гражданство

Украинский самбист Рындовский заявил о желании получить российское гражданство
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Трехкратный призер чемпионатов мира (ЧМ) по боевому самбо украинец Максим Рындовский заявил о желании получить российское гражданство. Об этом сообщает ТАСС.

По словам спортсмена, в России он чувствует себя «своим среди своих». «К сожалению, вернуться домой я не могу, потому что там сейчас политическая хунта», — заявил Рындовский.

Он добавил, что до начала СВО был аполитичным. «Но, к большому сожалению, политика меня затронула. Я попал под репрессии на территории Украины», — отметил атлет.

Украинец покинул республику в 2022 году. Помимо трех медалей ЧМ, в его активе — три медали европейских чемпионатов, а также четыре победы на мировых первенствах по бразильскому джиу-джитсу.

    Все новости