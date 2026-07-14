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12:43, 14 июля 2026Спорт

Сбежавший с Украины футболист сломал ногу в дебютном матче за российский клуб

Сбежавший с Украины футболист Распутько сломал ногу в дебютном матче за «Текстильщик»
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Mutsu Kawamori / AFLO / Globallookpress.com

Бывший футболист украинского «Шахтера» Александр Распутько сломал ногу в дебютном матче за российский клуб «Текстильщик». Об этом сообщается в Telegram-канале команды.

Спортсмен получил травму на 13-й минуте матча стартового тура Первой лиги против тульского «Арсенала». «Саша, мы с тобой. Восстанавливайся, мы ждем тебя на поле!» — заявили в команде.

Распутько перешел в «Текстильщик» летом 2025 года. До этого он выступал за «Чайку».

В октябре 2023 года Распутько исчез в аэропорту после матча юношеской Лиги УЕФА в Бельгии. Также сообщалось, что спортсмен попросил политического убежища в России. В качестве одной из причин побега называлась пророссийская позиция футболиста. Позднее он получил российское гражданство.

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