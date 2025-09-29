Спорт
22:01, 29 сентября 2025Спорт

В российском клубе рассказали об интеграции сбежавшего с Украины футболиста

Тренер «Чайки» Зубов: Бывшему футболисту «Шахтера» Распутько было непросто
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Mutsu Kawamori / AFLO / Globallookpress.com

Помощник главного тренера «Чайки» Геннадий Зубов рассказал об интеграции в клубе бывшего футболиста украинского «Шахтера» Александра Распутько. Его слова приводит «Чемпионат».

Зубов заявил, что Распутько прошел трудный этап своей карьеры, когда из‑за вынужденной паузы оставался без игровой практики. Он подчеркнул, что психологически ситуация тоже была непростой: долгое отсутствие матчей и команды сильно давило, но Распутько сумел преодолеть этот период и снова выйти на поле.

Сейчас защитник провел четыре матча за «Чайку». В клубе отметили, что игрок постепенно раскрепощается в действиях, работает над улучшением кондиций и старается оправдать доверие тренеров.

В октябре 2023 года Распутько исчез в аэропорту после матча юношеской Лиги УЕФА в Бельгии. Также сообщалось, что спортсмен попросил политического убежища в России. В качестве одной из причин побега называлась пророссийская позиция футболиста. Позднее он получил российское гражданство.

