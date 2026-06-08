Стало известно об ударе ВС России по стратегическому мосту в Одесской области

ВС России нанесли удар по стратегическому мосту в Затоке Одесской области

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по стратегическому мосту в поселке Затока Одесской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

«Удары "Геранями" и ФАБ с УМПК (фугасные авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции — прим. «Ленты.ру») нанесены по Затоке, где располагается важный мост между двумя частями Одесской области. Пожары после ударов подтверждает сервис NASA FIRMS, осуществляющий спутниковый мониторинг очагов возгорания», — говорится в публикации.

Уточняется, что предыдущие удары по данному мосту наносились в декабре 2025 года. Однако тогда переправа не была уничтожена.

Армия России нанесла серию ударов по украинской территории в ночь на 7 июня. Под обстрел попали разные военные объекты и части инфраструктуры в Одесской, Киевской, Ровненской и Запорожской областях.