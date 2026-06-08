У инициаторов создания армии ЕС появился неожиданный противник

Каллас выступила против создания общеевропейской армии

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выступила против создания общеевропейской армии. Соответствующее заявление она сделала во время пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров обороны стран ЕС на Кипре, его публикует Европейская служба внешних связей.

«В целом оборона — это национальная компетенция. Мы пытаемся подтолкнуть государства-члены к более тесному сотрудничеству, потому что если государства-члены сильны, то и европейская опора в НАТО сильна. Почему я не поддерживаю создание дополнительной армии? Потому что у каждого государства-члена есть своя армия. 23 государства-члена также являются членами НАТО. Если вы передадите эту армию в распоряжение НАТО, то вы не сможете использовать ее где-либо еще. Вы не сможете создать еще одну армию, просто параллельную», — отметила она.

Глава евродипломатии добавила, что важно не создавать структуры, которые могут вызвать путаницу.

Ранее Каллас заявила, что Европейский союз считает преждевременным начало переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине.