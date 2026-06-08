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18:32, 8 июня 2026Мир

У инициаторов создания армии ЕС появился неожиданный противник

Каллас выступила против создания общеевропейской армии
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выступила против создания общеевропейской армии. Соответствующее заявление она сделала во время пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров обороны стран ЕС на Кипре, его публикует Европейская служба внешних связей.

«В целом оборона — это национальная компетенция. Мы пытаемся подтолкнуть государства-члены к более тесному сотрудничеству, потому что если государства-члены сильны, то и европейская опора в НАТО сильна. Почему я не поддерживаю создание дополнительной армии? Потому что у каждого государства-члена есть своя армия. 23 государства-члена также являются членами НАТО. Если вы передадите эту армию в распоряжение НАТО, то вы не сможете использовать ее где-либо еще. Вы не сможете создать еще одну армию, просто параллельную», — отметила она.

Глава евродипломатии добавила, что важно не создавать структуры, которые могут вызвать путаницу.

Ранее Каллас заявила, что Европейский союз считает преждевременным начало переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине.

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