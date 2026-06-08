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18:41, 8 июня 2026Экономика

На фондовом рынке образовалась «жуткая аномалия»

Экономист Разуваев: Пузырь переоцененных технологических компаний скоро схлопнется
Кирилл Луцюк

Фото: DC Studio / Magnific

Из-за переоцененных технологических компаний на международном рынке образовался огромный пузырь. Об этом заявил экономист Александр Разуваев. Его процитировало НСН.

По его словам, в настоящее время такие компании предлагают проекты как из научной фантастики. Их доля уже достигла 40 процентов, что очень много. Отметку в 50 процентов можно считать критической.

«Это жуткая фондовая аномалия, это однозначный пузырь. Приближается схлопывание пузыря», — убежден Разуваев.

Он полагает, что ситуация напоминает пузырь доткомов в 2000 году, когда стремительно обрушились акции переоцененных интернет-компаний. На этом фоне экономист призвал граждан или выбирать рублевые депозиты, или вкладываться в золото.

Ранее управляющий директор британской аналитической компании Pelham Smithers Associates Пелхэм Смитерс заявил о растущем ощущении того, что искусственный интеллект превращается в пузырь. С похожими заявлениями выступал и глава Всемирного экономического форума (ВЭФ) Берге Бренде.

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