Названы три главные угрозы для мировой экономики

ВЭФ: Мировой экономике угрожают «пузыри» ИИ, криптовалют и госдолга

Мировая экономика должна опасаться трех «пузырей» на финансовых рынках. Об этом предупредил глава Всемирного экономического форума (ВЭФ) Берге Бренде. Его процитировало Reuters.

Комментируя резкое падение акций мировых технологических компаний, он заявил, что в настоящее время наблюдается образование трех «пузырей». Первый — криптовалютный. Второй — пузырь искусственного интеллекта (ИИ). Наконец третий — долговой. Бренде напомнил, что правительства не были так сильно должны с 1945 года.

Отмечается, что рынки месяцами игнорировали опасения по поводу высоких процентных ставок, устойчивой инфляции и торговых потрясений, ожидая, что ИИ может изменить перспективы мировой экономики и бизнеса. По словам Бренде, искусственный интеллект действительно открывает возможности для значительного роста производительности труда, но также может поставить под угрозу многие рабочие места для «белых воротничков».

В первой половине октября аналитики Международного валютного фонда также предупредили, что бум ИИ опасен грандиозным крахом из-за слишком оптимистичных ожиданий. Они полагают, что обрушение этого рынка будет таким мощным, что его можно будет сравнить с крахом доткомов в 2000-2001 годах.