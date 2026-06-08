Охлаждение рынка вина в России объяснили

РГ: Рынок вина в России охлаждается из-за высоких цен и слабого спроса

С января по май производство тихих вин в России сократилось на 14,8 процента год к году, а игристых — на 15,6 процента. Причинами такого охлаждения рынка стали высокие цены и слабый спрос, объяснили опрошенные «Российской газетой» эксперты.

По словам руководителя Центра разработки национальной алкогольной политики Павла Шапкина, на рынок повлияла остановка одного из крупных производителей игристого вина в Санкт-Петербурге. Это обеспечило около семи процентов общего снижения динамики производства игристых вин. В то же время в Крыму производство упало примерно в полтора раза. Дополнительно технические работы прошли еще на нескольких предприятиях.

Дополнительно на рынок давит низкий спрос из-за высоких цен. По мнению Шапкина, стоимость многих российских вин вышла за рамки комфортного для массового покупателя уровня. На цены влияет в том числе налоговая нагрузка: с начала года ставка акциза на тихие вина выросла до 148 рублей за литр, на игристые — до 160 рублей за литр.

Как заявил вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ретейла, руководитель WineRetail Александр Ставцев, российские производители впервые в полной мере столкнулись с общим снижением спроса на винную категорию. Кроме того, на складах накопились значительные остатки красных вин, которые продаются заметно медленнее белых. Одновременно идет сокращение импорта напитков из недружественных стран.

По прогнозам Роскачества, в 2030 году российское вино может занять до 80 процентов рынка. Предполагается, что через четыре года объем производства этого напитка превысит 650 миллионов литров в год.