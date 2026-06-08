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18:42, 8 июня 2026Мир

В Европе сделали заявление о готовности к переговорам с Россией

Корнелиус: Европа готова взять на себя ведущую роль в переговорах с Россией
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Perekotypole / Shutterstock / Fotodom

Европа готова взять на себя ведущую роль в переговорах с Россией по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус, передает Politico.

«Мы берем на себя и продолжаем переговорный процесс, который в значительной степени возглавляли США. Мы делаем это в тесной координации с США», — отметил он после встречи лидеров Украины, Франции, Германии и Великобритании в Лондоне в воскресенье вечером.

Корнелиус призвал Европу «сформировать готовность к диалогу и согласовать условия, при которых такие переговоры вообще могут состояться». «Мы находимся на этапе переориентации», — добавил он.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Евросоюз должен сыграть ведущую роль в переговорах по Украине, пока президент США Дональд Трамп занят другими вопросами.

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