В Европе сделали заявление о готовности к переговорам с Россией

Корнелиус: Европа готова взять на себя ведущую роль в переговорах с Россией

Европа готова взять на себя ведущую роль в переговорах с Россией по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус, передает Politico.

«Мы берем на себя и продолжаем переговорный процесс, который в значительной степени возглавляли США. Мы делаем это в тесной координации с США», — отметил он после встречи лидеров Украины, Франции, Германии и Великобритании в Лондоне в воскресенье вечером.

Корнелиус призвал Европу «сформировать готовность к диалогу и согласовать условия, при которых такие переговоры вообще могут состояться». «Мы находимся на этапе переориентации», — добавил он.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Евросоюз должен сыграть ведущую роль в переговорах по Украине, пока президент США Дональд Трамп занят другими вопросами.