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18:30, 8 июня 2026Бывший СССР

Одна из партий Армении запросила пересчет голосов после выборов в парламент

Партия «Процветающая Армения» запросила пересчет голосов после выборов в парламент
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Hayk Baghdasaryan / Photolure / Reuters

Партия «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна, недобравшая на выборах 0,004 процента для прохождения в парламент, запросила пересчет голосов. Об этом сообщает местное издание «Aysor».

Представитель партии Арман Абовян пояснил, что якобы имел место факт «кражи» голосов во время подсчета. Он сообщил, что на четырех избирательных участках были обнаружены 120 голосов в пользу «Процветающей Армении». Эти голоса, по словам Абовяна, не были учтены.

В ЦИК Армении же сообщили, что «Процветающая Армения» не преодолела проходной барьер в 4 %, набрав 3,996 %. Партии не хватило около 60 голосов, чтобы пройти в парламент.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян публично угрожал оппозиции во время агитационной кампании перед парламентскими выборами в республике. Наблюдательная миссия ОБСЕ в своем предварительном отчете указала, что «премьер-министр использовал оскорбительные и подстрекательские выражения, в том числе в отношении перемещенных армянских беженцев».

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