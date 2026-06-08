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17:30, 8 июня 2026Бывший СССР

Стало известно об угрозах Пашиняна во время предвыборной гонки

ОБСЕ: Пашинян публично угрожал оппозиции во время предвыборной гонки
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vahram Baghdasaryan / Photolure / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян публично угрожал оппозиции во время агитационной кампании перед парламентскими выборами в республике. Это заявила наблюдательная миссия ОБСЕ в своем предварительном отчете, передает ТАСС.

«Премьер-министр использовал оскорбительные и подстрекательские выражения, в том числе в отношении перемещенных армянских беженцев. В некоторых случаях премьер-министр публично угрожал оппозиционным кандидатам расследованиями и национализацией их компаний», — говорится в документе.

Уточняется, что в социальных сетях в агитационной кампании были частые личные нападки между кандидатами, а также подстрекательная риторика главным образом со стороны Пашиняна.

Утром 8 июня стало известно, что голоса на всех избирательных участках в Армении подсчитаны. Центральная избирательная комиссия Армении сообщила, что партия действующего премьер-министра страны Никола Пашиняна «Гражданский договор» одержала победу.

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