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10:33, 15 июля 2026Мир

Захарова сравнила «коалицию желающих» с Содомом и Гоморрой

Захарова заявила, что участники «коалиции желающих» напоминают жителей Содома и Гоморры
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Benoit Tessier / Pool / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова провела параллель между так называемой «коалицией желающих» и ветхозаветным сюжетом о Содоме и Гоморре, заявив, что участники объединения руководствуются агрессивными устремлениями вместо стремления к миру. Ее мнение прозвучало в эфире радио Sputnik.

«У меня все время было ощущение, что что-то мне это напоминает. Хочу подчеркнуть, что это моя личная метафора, мое личное ощущение, но мне это напоминает Содом и Гоморру», — сказала она.

По словам дипломата, и в древнем сюжете, и в современной ситуации речь идет об обезумевших сообществах, которые видят в новых людях лишь потенциальную жертву.

«Вижу именно образ, когда желание поставить на первое место. Не желание мира, безопасности, благополучия или завершения боевых действий, а само желание. Это коалиция тех, кто поставил свое страстное устремление превыше всего», — подчеркнула Захарова.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц по итогам заседания так называемой «коалиции желающих» заявил, что настал подходящий момент для того, чтобы начать переговоры по Украине. В то же время он добавил, что европейские страны намерены и дальше «усиливать давление на Москву».

Тем временем ФРГ передумала участвовать в военных учениях «коалиции желающих». До этого о таком же решении сообщили Италия и Болгария.

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