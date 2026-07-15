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10:27, 15 июля 2026Силовые структуры

Задержание готовившего теракт на нефтяном предприятии россиянина попало на видео

ФСБ показала задержание готовившего теракт на нефтяном предприятие в Югре мужчины
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Задержание готовившего теракт на нефтяном предприятии в Югре россиянина попало на видео. Кадры, предоставленные Центром общественных связей (ЦОС) ФСБ России, публикует ТАСС.

На кадрах показано, как мужчина подходит к тайнику в лесу, осматривается и забирает взрывчатку.

Ранее сообщалось, что фигурант действовал по указанию куратора из спецслужб Украины. Его задержали у тайника, откуда он изъял заранее подготовленное самодельное взрывное устройство (СВУ). Также, правоохранители обнаружили мобильные телефоны с перепиской фигуранта и куратора, который дал ему указания по изъятию из тайника средств поражения и совершению подрыва.

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