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Слова Кадырова попросили не воспринимать буквально

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Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов посоветовал не воспринимать буквально слова Рамзана Кадырова о правозащитниках. Об этом в среду, 29 августа, сообщает «Русская служба Би-би-си».

На вопрос корреспондента издания о том, что значат слова Кадырова о запрете на въезд в Чечню для некоторых правозащитников, Каримов ответил: «Подождите, вы же серьезный человек! Вы как, буквально это все [воспринимаете]? Вы что, полагаете, что Рамзан Ахматович отдает приказы пограничной службе России? [Чечня] — это территория Российской Федерации».

Журналист в ответ уточнил, правильно ли он понимает, что эти слова Кадырова не нужно воспринимать буквально. Каримов ответил утвердительно.

28 августа международные правозащитные организации Amnesty International, Human Rights Watch и Front Line Defenders призвали российского президента Владимира Путина осудить заявления главы Чечни о запрете правозащитникам посещать республику.

22 августа, выступая перед сотрудниками чеченского МВД, Кадыров призвал запретить въезд в республику «так называемым правозащитникам», которые занимаются «болтологией» и «пишут бумаги в своих кабинетах». Он также сравнил их с террористами и экстремистами.

В Кремле предположили, что слова главы Чечни были вырваны из контекста.

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