Кадыров «прописал» всем неспокойным «Ново-Пассит»

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил некоторых журналистов в дестабилизации ситуации в республике. Об этом он написал в своем Telegram-канале в пятницу, 24 августа.

«Понятно, что некоторые журналисты выполняют заказ по дестабилизации ситуации в Чеченской республике. Но в Чечне работают верные последователи курса Первого Президента Чеченской республики Ахмата-Хаджи Кадырова, и мы 24 часа в сутки стоим на страже вашего спокойствия. А тем, кто все еще неспокоен, советую пропить курс "Ново-Пассита"», — написал он.

23 августа журналисты «Новой газеты» обратились к мэру Москвы Сергею Собянину с требованием запретить Кадырову въезд в столицу России. Причиной послужили слова главы Чеченской республики о том, что некоторые правозащитники мешают работе силовиков. По информации издания, соответствующее заявление он сделал в ходе общения с сотрудниками МВД. Кадыров также предложил запретить въезд в республику авторам публикации в «Новой газете» о нападении чеченских детей на полицейских.

В подписи коллектив издания выразил надежду на «крепкое чувство юмора» получателя.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывание Кадырова, допустил, что оно было неверно истолковано. По его мнению, фраза могла быть вырвана из контекста.

О серии атак на полицейских стало известно 20 августа. Позже следователи сообщили, что нападавшие были несовершеннолетними.

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