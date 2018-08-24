Журналисты потребовали запретить Кадырову въезд в Москву «ради спокойствия»

Сотрудники «Новой газеты» обнародовали обращение к мэру Москвы Сергею Собянину, где потребовали запретить въезд в Москву главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову. Данный текст опубликован на сайте издания.

По мнению журналистов, регион только выиграет от такого решения. Они сообщили, что без «набегов кадыровцев» в Москве воцарится спокойствие. Основными проблемами визитов чеченского народа в столицу сотрудники СМИ назвали «порше-кайены», «кортежи» с номерами «глубоко дотационного региона».

Плюсом от запрета названа безопасность москвичей: сейчас они могут пострадать от «криминальных разборок со стрельбой» и «финансовых наездов». Также редакция обратила внимание на существование киллеров, которые носят с собой «корочки» силовиков Чечни.

В подписи коллектив издания выразил уважение и надежду на «крепкое чувство юмора» получателя.

Поводом для обращения стало выступление Рамзана Кадырова перед сотрудниками местного МВД. В нем он упомянул публикацию «Новой газеты», в которой сообщается о нападении чеченских детей на полицейских, и выступил с инициативой запретить въезд в республику ее авторам. Редакция назвала такое решение «железным занавесом» на российской территории.

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