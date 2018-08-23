Кадыров забранил родителей напавших на полицейских детей

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что за действия детей, совершивших серию нападений на полицейских в республике, несут личную ответственность их родители. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

«Если не могут заниматься воспитанием, если не в состоянии оградить от пагубного влияния иблисовцев и ставленников спецслужб, пусть официально обращаются за помощью в органы опеки и представителям соответствующих ведомств. Но скрывать, что сын оказался в сетях вербовщиков, а затем разводить руками после того, как пролита кровь, никому не позволительно», — подчеркнул глава республики.

Он подтвердил, что нападение на сотрудников полиции в республике было, вероятно, совершено по приказу из-за рубежа через социальные сети, о чем раньше говорил его пресс-секретарь Альви Каримов.

По мнению чеченского лидера, привлечение несовершеннолетних к атакам — продуманное и целенаправленное действие. «Вербовщики ставили перед собой цель вызвать в российском обществе недоверие даже к подросткам, чтобы в каждом ребенке 10-12 лет видели потенциального террориста и особо опасного преступника», — отметил Кадыров.

Он сообщил, что пострадавшим стражам порядка оказывается вся необходимая медицинская помощь. Следователи устанавливают людей, которые могли быть причастны к «психологической обработке» подростков.

О серии нападений на полицейских в Чечне стало известно 20 августа. Выяснилось, что все атаковавшие были несовершеннолетними. Один страж правопорядка погиб.

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