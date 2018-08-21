В Чечне умер выживший после атаки на полицейских

Юноша, взорвавший себя в ходе нападения на полицейских в селе Мескер-Юрт в Чечне, скончался в больнице. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах во вторник, 21 августа.

«Юноша по фамилии Ахтаханов скончался в больнице, это брат одного из напавших на Шалинский РОВД, он взорвал себя в селе Мескер-Юрт», — сказал собеседник агентства.

Он был единственным уцелевшим участником серии нападений на полицейских, однако полученные им ранения оказались не совместимы с жизнью.

О серии нападений на полицейских в Чечне стало известно 20 августа. Выяснилось, что все атаковавшие были несовершеннолетними.

Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров отметил, что целью нападавших были не сотрудники полиции, а мирные граждане. Полицейские преградили подросткам дорогу и получили травмы.

Через некоторое время глава республики Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что ситуация в Чечне, где были совершены нападения на полицейских, стабильная.

Ответственность за нападения взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».

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