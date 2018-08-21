Водитель получил машину от Кадырова за попытку остановить детей-налетчиков

Глава Чечни Рамзан Кадыров подарил иномарку жителю села Гелдаган Турпал-Али Эстамирову, который своей машиной пытался преградить дорогу преступнику на Mercedes, сбившему полицейского в Грозном. Об этом во вторник, 21 августа, со ссылкой на начальника управления ГИБДД МВД по Чечне Идриса Черхигова сообщает РИА Новости.

«Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил передать слова благодарности за то, что помог нам, сделав все, что в твоих силах, несмотря на ущерб и риск, за то, что болеешь за свой народ, и передать машину в подарок», — заявил Черхигов, вручая Эстамирову ключи от автомобиля Hyundai Solaris.

Отмечается, что машину приобрел региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Эстамиров поделился подробностями произошедшего.

«Я ехал из Гелдагана в Грозный, когда в районе улицы Ханкальской в зеркале заднего вида увидел автомобиль, который промчался, сбив на ходу полицейского. Увидев это, я попытался остановить преступника с помощью своего автомобиля, преградить ему путь, но он отбросил мою машину на обочину и помчался дальше», — рассказал он. Его автомобиль получил значительные повреждения, сам мужчина не пострадал.

Накануне Следственный комитет России (СКР) опубликовал видео с места нападения на сотрудников полиции в Чечне. На минутном ролике видно, как следователи и криминалисты стоят около тел убитых боевиков.

О серии нападений на полицейских в Чечне стало известно 20 августа. Выяснилось, что все атаковавшие были несовершеннолетними. Ответственность за нападения взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».

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