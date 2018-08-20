Опубликовано видео с мест нападения детей на полицейских в Чечне

Следственный комитет России опубликовал видео с места нападения на сотрудников полиции в Чечне. Кадры с пометкой «18+» размещены на YouTube-канале ведомства.

На минутном ролике видно, как следователи и криминалисты стоят около тел убитых боевиков.

О серии нападений на полицейских в Чечне стало известно 20 августа. Выяснилось, что все атаковавшие были несовершеннолетними.

Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров отметил, что целью нападавших были не сотрудники полиции, а мирные граждане. Полицейские преградили подросткам дорогу и получили травмы.

Через некоторое время глава республики Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что ситуация в Чечне, где были совершены нападения на полицейских, стабильная.

Ответственность за нападения взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».

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