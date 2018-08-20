ИГ взяло на себя ответственность за нападения детей на полицию в Чечне

«Исламское государство» (ИГ, террористическая организация, запрещенная в России) взяло на себя ответственность за нападения на полицейских в Чечне. Об этом сообщает издание SITE со ссылкой на ассоциированное с ИГ агентство Amaq.

Информацию об этом косвенно подтвердил министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров. В беседе с ТАСС он отметил, что в ИГ разработаны программы, чтобы внушать подросткам идеи экстремистов, потому в ряды боевиков идут совсем юные ребята. По его информации, все нападавшие на полицейских были несовершеннолетними, старшему из них 16, а младшему — 11 лет.

Пресс-секретарь главы республики Альви Каримов сообщал о том, что подростки могли действовать по указаниям из-за рубежа: неизвестные агитировали их в социальных сетях.

Он отверг появившуюся в СМИ информацию о серии нападений: по его словам, действовала одна группировка из трех человек в городе Шали. Ее члены нанесли ножевые ранения двоим полицейским; в настоящее время жизни стражей порядка ничто не угрожает. Один из налетчиков попытался совершить самоподрыв, но выжил и был госпитализирован.

О нападениях подростков на полицейских в Чечне стало известно 20 августа. Через некоторое время глава республики Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что ситуация в Чечне, где были совершены нападения на полицейских, стабильная.

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