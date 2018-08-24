Кремль отреагировал на выпад Кадырова против правозащитников

Слова главы Чечни Рамзана Кадырова якобы о том, что правозащитники мешают работе правоохранителей, могли быть вырваны из контекста, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 24 августа.

«Здесь, конечно, нужно все-таки дифференцировать правозащитников. Многие правозащитники выполняют очень необходимые функции и пользуются заслуженным уважением, поэтому я не знаю, была ли эта фраза вырвана из контекста, поэтому я не могу вам точно сказать», — сказал Песков.

Представитель Кремля выразил уверенность, что слова Кадырова не относились к абсолютно всем правозащитникам. «Но не имея полного контекста, я не могу дать какую-то оценку», — добавил он.

Ранее в пятницу «Новая газета» сообщила, что в ходе выступления перед сотрудниками МВД Чечни руководитель республики упомянул публикацию издания, в которой сообщается о нападении чеченских детей на полицейских, и выступил с инициативой запретить въезд в республику ее авторам. Как пишет издание, Кадыров заявлял, что «так называемые правозащитники» занимаются «болтологией» и «пишут бумаги в своих кабинетах».

В ответ журналисты «Новой газеты» обратились к мэру Москвы Сергею Собянину с требованием запретить Кадырову въезд в столицу России.

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