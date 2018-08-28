Путину пожаловались на Кадырова

Президента России Владимира Путина призвали осудить заявления главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о запрете посещать регион правозащитникам. С открытым письмом на эту тему выступили международные правозащитные организации Amnesty International, Human Rights Watch и Front Line Defenders.

Правозащитники возмутились угрозами Кадырова, который приравнял их к террористам и пообещал закрыть им доступ в Чечню. В заявлении главы региона усматривается намерение совершить противозаконные действия, считают международные организации.

«На протяжении последних десяти лет руководство республики и лично Рамзан Кадыров подавляют малейшие проявления инакомыслия, в особенности прицельно преследуя правозащитников: непосредственно или через третьих лиц, действующих при полной безнаказанности, власти практикуют в отношении них угрозы, нападения и убийства, имели место случаи поджога офисов правозащитных организаций», — сказано в письме.

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Авторы письма обратили внимание Путина на то, что под видом борьбы с вооруженным исламистским подпольем силовые структуры часто допускают нарушения прав человека — в частности, незаконно лишают граждан свободы, пытают, устраивают казни без суда и следствия.

«Настоятельно призываем Вас отреагировать на данную ситуацию, в том числе осудив недавнее заявление Рамзана Кадырова, и не позволить ему привести в действие угрозы в адрес правозащитников и родственников любых подозреваемых», — подытожили правозащитники.

24 августа Кремль прокомментировал заявление Кадырова о том, что правозащитники мешают работе правоохранителей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова главы Чечни могли быть вырваны из контекста.

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