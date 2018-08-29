В Чечне ответили на жалобу Путину из-за слов Кадырова

Жалоба правозащитников президенту России Владимиру Путину на чеченского лидера Рамзана Кадырова — чушь и попытка привлечь внимание, уверен министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров. Об этом в среду, 29 августа, он рассказал РБК.

«Рамзан Ахматович никаких угроз в адрес правозащитников не делал, слово правозащитники изначально ставилось в кавычки, имелись в виду непорядочные журналисты и те, кто под видом правозащитников приезжают в Чеченскую республику для того, чтобы клеветать», — пояснил чиновник.

Он подчеркнул, что общественные активисты в регионе «работали, работают и будут работать».

28 августа стало известно, что международные организации Amnesty International, Human Rights Watch и Front Line Defenders призвали Путина осудить заявления Кадырова о запрете посещать регион правозащитникам. Они возмутились угрозами чеченского лидера, который приравнял их к террористам и пообещал закрыть доступ в республику.

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22 августа после нападения детей на полицейских в Чечне Кадыров опубликовал пост во «ВКонтакте», в котором высказался и об общественных активистах: «Скажу честно, мне надоели разговоры каких-то так называемых правозащитников и им подобных деятелей, которые поднимают вой при малейшей попытке провести расследование, организовать профилактическую работу. (...) Но никто из этих "защитников" ни разу не поинтересовался, как живут дети погибших сотрудников полиции, обеспечены ли они жильем, есть ли одежда, получили образование, устроились на работу. Не они их герои, а те, кто убивал чеченский народ. Такие деятели пусть обходят Чечню стороной».

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