Жители Чечни рассказали о массовых задержаниях подростков

Жители Шалинского района Чечни рассказали журналистам о массовых задержаниях подростков после нападения на силовиков, пишет «Кавказский узел».

Задержания, по словам собеседников издания, происходили в течение четырех дней, с 22 по 25 августа. Детей, которые учились, проживали по соседству с пятью участниками нападения на полицейских, останавливали прямо на улице.

«Задержанных увозили в отдел, где подвергали допросам, отпускали только поздно ночью», — рассказал местный житель Шали Ахмад.

Другой собеседник издания рассказал о задержании племянника и нескольких знакомых ему подростков. Силовики спрашивали о том, знакомы ли те были с напавшими и какое отношение имеют к случившемуся.

Всего, по оценкам жителей, через подобную процедуру провели уже от 150 до 200 детей и юношей.

«Забирают даже детей 10-14 лет. Я уже боюсь отпускать своих сыновей на улицу, боюсь, когда рядом с домом останавливается какая-то машина», — посетовала жительница Шали Зара.

Представитель МВД Чечни пояснил изданию, что речь идет об оперативно-профилактических мероприятиях и действиях следственного характера.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о личной ответственности родителей за детей, напавших на полицейских. «Скрывать, что сын оказался в сетях вербовщиков, а затем разводить руками после того, как пролита кровь, никому не позволительно», — отметил он.

По словам регионального лидера, подростки действовали по приказу, поступившему из-за рубежа через соцсети.

Серия нападений на полицейских в Шалинском районе республики произошла 20 августа. Все пятеро боевиков погибли. Последний из них — от ран, полученных при попытке самоподрыва. Четверым из пятерых напавших было от 11 до 17 лет. 21 августа в сети появился ролик, на котором эти подростки дают присягу запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»

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