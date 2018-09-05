Кудрин избавился от своей команды

Центр стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина с 2019 года перейдет в подчинение Минэкономразвития, пишет News.ru со ссылкой на источники. В организации пройдут масштабные сокращения.

По словам собеседников издания, ЦСР в настоящее время уже «сворачивает свою деятельность». Это подтвердил бывший первый зампред ЦБ и член совета ЦСР Олег Вьюгин. Со следующего года в составе организации останется только «один департамент и несколько направлений работы».

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Ожидается, что ЦСР сменит формат работы. С 2019 года он будет заниматься «проектами стратегического характера для органов государственной власти, а также для компаний и региональных властей».

В то же время отмечается, что министр экономического развития Максим Орешкин войдет в состав совета ЦСР, который в данный момент возглавляет Кудрин. Останется ли он сам в руководстве ЦСР, неизвестно.

Центр стратегических разработок был создан в 1999 году по инициативе занимавшего тогда пост премьер-министра Владимира Путина. В разные годы его возглавляли нынешний президент Сбербанка Герман Греф и нынешний вице-премьер Дмитрий Козак. ЦСР дважды разрабатывал стратегию социально-экономического развития России. Последний такой документ был создан в 2017 году и рассчитан до 2024-го. Он послужил неофициальной предвыборной программой кандидата Путина. В частности, в стратегии говорится о необходимости трансформации российской экономики, перехода на высокотехнологичное производство и сокращения расходов на силовые ведомства.

В мае Алексей Кудрин по предложению «Единой России» возглавил Счетную палату. Под его руководством ведомство приняло новую стратегию, в которой провозгласило себя «борцом за справедливость» и «стратегическим партнером» госструктур.

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