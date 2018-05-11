Бывший министр финансов, председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату. Об этом в пятницу, 11 мая, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

Для Счетной палаты это хороший вариант, Кудрин — «достойная кандидатура», прокомментировал собеседник издания.

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Возглавить ведомство бывшему министру предложили в «Единой России». Накануне эту информацию подтвердил сам Кудрин и пообещал серьезно подумать об этой должности.

Президиум фракции партии, на котором может быть объявлено о согласии возглавить ведомство, соберется на встречу с Кудриным 14 мая, пишет издание. «Состоится разговор, по итогам которого, насколько обе стороны будут удовлетворены, мы примем решение», — пояснял первый зампредседателя фракции «Единой России» Андрей Исаев.

В свою очередь, вице-спикер Думы Петр Толстой, комментируя кандидатуру бывшего министра, отметил, что «многие, если не большинство, депутатов в парламенте не разделяют те идеи, которыми руководствуется Алексей Кудрин в своей работе». Однако, добавил он, пост главы Счетной палаты не подразумевает политической деятельности реформатора. Кроме того, он высоко оценил работу Кудрина в правительстве.

Согласно законодательству, Госдума представляет президенту трех кандидатов на кресло главы Счетной палаты, из которых тот выбирает одного и вносит на утверждение депутатов.

7 мая правительство России во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку после инаугурации Владимира Путина. Новый кабинет министров сформируют в течение нескольких недель.

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