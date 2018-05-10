Кудрину предложили вернуться на госслужбу

Бывшему министру финансов России Алексею Кудрину предложили возглавить Счетную палату. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

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Эту информацию подтвердил изданию сам Кудрин, в настоящее время являющийся руководителем Центра стратегических разработок. «Да, мне поступило предложение от "Единой России" выдвинуться, для меня это немного неожиданно, и я серьезно подумаю. В ближайшее время встречусь с руководством фракций», — сказал он.

Татьяна Голикова, возглавляющая Счетную палату, ранее согласилась занять пост вице-премьера по социальной политике по предложению премьер-министра Дмитрия Медведева.

Согласно законодательству, Госдума представляет президенту трех кандидатов на кресло главы Счетной палаты, из которых тот выбирает одного и вносит на утверждение депутатов.

7 мая правительство России во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку после инаугурации Владимира Путина. Новый кабинет министров сформируют в течение нескольких недель.

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