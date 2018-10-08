Кудрин назвал позором бедность в России

Нынешний уровень бедности в России недопустим при существующем уровне экономики, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, которого цитирует ТАСС.

«Я уже говорил, что такую бедность, как у нас в стране, иметь позорно при таком уровне доходов ВВП на душу [населения]», — отметил Кудрин.

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План по снижению бедности, заложенный в прогнозе бюджета на трехлетний период, он назвал «положительной чертой».

Ранее глава Счетной палаты говорил, что ожидает по итогам 2018 года рост реальных доходов населения. За первые восемь месяцев они выросли на 2,6 процента при том, что за последние четыре года упали на 11 процентов.

По данным Международного валютного фонда, Россия занимает 48-е место в списке стран по размеру ВВП на душу населения. По состоянию на 2017 год он был равен 27,8 тысячи долларов.

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