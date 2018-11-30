Власти придумали способ победить бедность в России

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин назвал первые регионы, на которых протестируют программы по борьбе с бедностью. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу Минтруда.

Топилин отметил, что эксперимент стартует с 2019 года в восьми пилотных регионах. В рамках проекта планируется выявлять семьи, которые живут за чертой бедности. Для каждой из подобных семей будет создана «траектория выхода из малообеспеченности», разработанная в рамках исполнения майских указов президента.

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Пилотные проекты будут запущены в Кабардино-Балкарии, Татарстане, Приморском крае, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской и Томской областях. В рамках эксперимента Минтруд планирует выработать методы адресной поддержки семей, которые живут за чертой бедности, чтобы в дальнейшем на основе полученного опыта разработать универсальные для всей страны подходы по борьбе с бедностью.

Оформлять государственную помощь Минтруд планирует вместе с Минфином, для чего предлагается использовать механизм социального контракта, который финансировался бы из федерального бюджета. Однако пока определенности по этому вопросу нет. В настоящее время соответствующий механизм может использоваться только на региональном уровне по согласованию с местными властями.

О социальных контрактах ранее рассуждал глава Счетной палаты Алексей Кудрин. В его понимании социальный контракт — это работа, за которую гражданин получал бы какие-то деньги, вместо того, чтобы «сидеть дома, получая пособие по безработице». Кудрин уверен, что подобный механизм позволит совершить перелом в проблеме бедности уже в 2019 году.

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