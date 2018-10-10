Раскрыт способ победить бедность России

Глава Счетной палаты, бывший министр финансов Алексей Кудрин назвал способ победить «позорную бедность» в России, по его словам, для этого необходимо нарастить темпы роста российской экономики — они должны превысить 3,5 процента ВВП в год. Слова Кудрина передает РИА Новости.

«Мы видели, что все возможности, даже если темпы роста экономики поднять до уровня выше 3,5 процента, с учетом большего перераспределения ресурсов на бедные семьи, нам удастся за шесть лет на 30 процентов снизить бедность», — заявил Кудрин, отметив, что в России «очень большая бедность».

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Кудрин признал, что масштабы бедности в России такие, что он пока не представляет, как выполнить поставленную президентом России Владимиром Путиным задачу о сокращении ее в два раза.

Глава Счетной палаты не первый раз проходится по теме бедности в России. Ранее он назвал позором бедность в России, особенно при текущем уровне российской экономики. Тем не менее, Кудрин считает, что победить бедность в России возможно, эта задача заложена, в том числе, и в бюджете на ближайшие три года.

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