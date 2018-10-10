Россия
 
Последние новости
Скотленд-Ярд три года ловил мошенника и уступил украинцам
Возбужденные фанаты превратили Венома и Тома Харди в гей-пару
Рестораны популярной суши-сети закрыли после санитарных проверок
Раскрыт способ победить бедность России
Лукашенко высказался о возможности присоединения Белоруссии к России
Побитый Макгрегором боец захотел поединка с Нурмагомедовым
Пытающие сокамерника татуированные заключенные попали на видео
Москвич предложил увековечить Нурмагомедова в золоте 
Отец привез сына в школу на Ferrari и был обруган
Новости партнеров

Назван главный источник напряженности в России

Перейти в «Мою Ленту»
Валерий Зорькин

Главный источник социальной напряженности в России — это нерешенность социально-экономических проблем, в том числе недостаточная защита социальных прав граждан. Об этом свидетельствуют многочисленные жалобы в Конституционный суд (КС), написал в своей статье «Буква и дух Конституции» председатель КС Валерий Зорькин. Текст опубликован в «Российской газете».

Зорькин сообщил, что россияне болезненно относятся к несправедливости, а также устали от экономических проблем страны и трех десятилетий реформ, которые привели к чрезмерному социальному расслоению. Он отметил, что сейчас в стране за чертой бедности живут 20 миллионов человек, при этом число долларовых миллионеров в стране с каждым годом только растет.

«Нынешнее российское общество уже достаточно хорошо осознает связь между социально-экономическими проблемами, стоящими перед значительной частью наших сограждан, и несправедливостью приватизации крупной собственности, проведенной в стране в 90-е годы прошлого века. А это не только ставит под сомнение легитимность сложившейся системы собственности со всеми вытекающими отсюда последствиями и рисками, но и ведет к подрыву общественного доверия к справедливости социального устройства в целом», — считает глава Конституционного суда.

По его словам, такие показатели, как уровень жизни, прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда и индекс развития человеческого потенциала, отчетливо демонстрируют степень социального неравенства. Зорькин обеспокоен тем, в России очень высока доля так называемых работающих бедных, а самой массовой группой малоимущих считаются семьи с детьми.

Трудовые права граждан за последние годы значительно пострадали, считает председатель КС. Работодатели нагружают подчиненых работой, но несут за их жизнь и здоровье все меньше ответственности. Кроме того, многие работники оказались ущемлены в свете грядущей масштабной автоматизации, роботизации и компьютеризации производства. В будущем миллионы людей могут потерять работу, а вместе с ней свои социальные гарантии и положение.

«Все это говорит о том, что мы еще далеки от реализации положений статьи 7 Конституции, которая гласит: "Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека". В этой связи должен с сожалением заметить, что закрепленные здесь понятия "достойная жизнь" и "свободное развитие человека" еще не получили в нашей стране не только надлежащего практического воплощения, но и адекватного их значимости теоретического осмысления», — заключил Зорькин.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что нынешний уровень бедности в России недопустим при существующем уровне доходов ВВП на душу населения.

Одна из поставленных перед правительством целей — снижение уровня бедности в стране в два раза к 2024 году. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, эта задача сейчас — в числе самых сложных.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
***

Обратная связь с отделом «Общество»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Буква и дух Конституции
Кудрин назвал позором бедность в России
Россияне получат меньше льготных лекарств
Одобрен план по улучшению жизни россиян к 2024 году
Власти задумали новый план по борьбе с бедностью
Любой ответ на санкции США признали губительным для россиян
Другие материалы рубрики
Россия00:01Сегодня

«Даже при Сталине так не судили!»

Рассказ судьи о приговорах, коллегах и тайнах российского правосудия
19:46 9 октября

Два подростка погибли после взрыва в спортшколе Дагестана

10:40Сегодня

Миронов объяснил проблемы с зарплатами в «Справедливой России»

20:13 3 октября

Учительница пыталась научить ребенка английскому и отлупила его рабочей тетрадью

Россия00:01Сегодня
Эту девочку еще можно спасти

Дожить до дня рождения

Годовалую Сашу спасет срочная операция на трахее
10:18Сегодня

Больная диабетом россиянка умерла из-за нехватки льготных лекарств

06:24Сегодня

Приземлившийся «на брюхо» российский самолет попал на видео

15:14 3 октября

Путин назвал типичную ошибку всех империй

Россия00:03 8 октября

«Не мог бы ты держать меня за волосы и прижать к стене?»

Секс, каким мы его знаем, исчезнет. Может, это и к лучшему
20:54 9 октября

Названы сроки оформления инициативы по переносу столицы Дальнего Востока

01:25Сегодня

Встретившийся с Золотовым «террорист» восхитился его смелостью

23:41 9 октября

Путин вышел в народ

Россия
«Даже при Сталине так не судили!»
Рассказ судьи о приговорах, коллегах и тайнах российского правосудия
В России заговорили об изменениях в Конституции
Кому важно переписать главный документ страны. И что поменяется в жизни россиян
«Не мог бы ты держать меня за волосы и прижать к стене?»
Секс, каким мы его знаем, исчезнет. Может, это и к лучшему
«Помню, как волосы вставали дыбом»
История россиянки, выросшей в монастыре
Миронов объяснил проблемы с зарплатами в «Справедливой России»
Яжемать и старичок
О разнообразии способов в борьбе за детей
Ольга«Кто беднее, того и хватают. Как хочешь, так и живи»
Пыталась прокормить детей, но ее осудили за подработку: история матери-одиночки
Все материалы
Мир
«Американцы улыбаются тебе, но считают грязным мексиканцем»
Они любят Россию и ненавидят США. Все из-за коммунизма
Информацию об «отравителе Скрипалей» оценили в две тысячи рублей
Боширов и Петров выслеживали Скрипаля несколько лет
Трамп рассказал о новой встрече с Ким Чен Ыном
Российские стрельбы возмутили японцев
США и Голландия раскрыли российских шпионов
Что известно об офицерах ГРУ и их тайной работе
Будущее рядом
Их сажают в лагеря, разлучают с детьми и убивают. Все ради любви к родине
Все материалы
Бывший СССР
Большой раскол
Украину ждет битва православных церквей. Может пролиться кровь
Живи тихо, умри скоро
От этих детей отказались родители. Их дни пройдут в изоляции и забвении
«Немцы разрешали нам ночевать только в хлевах»
В войну украинские националисты сделали ставку на Гитлера. И проиграли
Лукашенко высказался о возможности присоединения Белоруссии к России
Сурков пообещал повысить зарплаты в ДНР
В небе над Украиной появились американские истребители
«Их надо выкорчевать!»
В Армении нашли, от кого избавиться. У Пашиняна на это месяц
Все материалы
Экономика
Озеленились
Им дали премию за спасение мира. Просто этого еще никто не понял
«Можем победить всех»
Сборная WorldSkills Russia удивила соперников
Жизнь взаймы
Украина в западне из-за долгов. Запад больше не поможет
«Северный поток-2» оказался неуязвим для санкций США
На Tesla опять подали в суд
Стоимость ОСАГО привяжут к манере вождения
Государство решило начать конфискацию иностранных активов
Все материалы
Силовые структуры
«Там была мясорубка»
Силовики жестоко подавили бунт в омской колонии. Кто и почему его устроил?
«Запахи пищи сводили с ума»
Он сел в тюрьму и объявил голодовку. Его соблазняли едой, пытали и мучили вшами
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Беглый фигурант дела Шакро Молодого дал показания из Лондона
Появились подробности убийства следователя по особо важным делам в Подмосковье
Стало известно об отравлении умершего в мордовской колонии бизнесмена Айрапетяна
ФСБ раскрыла «спящую» ячейку террористов
Все материалы
Наука и техника
«Это будет самоубийством»
Почему политики врут, а люди боятся смерти и не летят на Марс. Отвечает философ
Немецкие жители чехословацкого города Хеба приветствует германские войска. Октябрь 1938 г.«Сталин не придавал значения бумажкам»
Кто на самом деле начал Вторую мировую войну
Мачете выступает
Главные соблазны и герои крупнейшей игровой выставки России
Microsoft перевыпустила уничтожающее файлы обновление Windows 10
F-35B впервые запустил ракету HIMARS
США заподозрили в доработке F-35 из-за C-300
Американский спецназ собрался производить российское оружие
Все материалы
Спорт
«Эй, Конор! Нюхни папаху!»
Как Дагестан смотрел бой Хабиба и Макгрегора. Такого праздника здесь еще не было
Президент «Зенита» обиделся на Кокорина
Побитый Макгрегором боец захотел поединка с Нурмагомедовым
В словах Макгрегора во время боя с Нурмагомедовым услышали извинение
Кокорин описал свои дела двумя словами
Тренер Макгрегора поддержал Нурмагомедова
«Монте-Карло был шалостью. На этот раз пострадали люди»
 
Все материалы
Культура
Золотая смазка
Почему власть отвернулась от главной театральной премии России
Клан сопрано
Умерла великая оперная певица Монсеррат Кабалье
«Можно быть девчонкой и надирать всем задницы»
Горячие танцы, дерзкие строки, смелые рисунки — женщины захватывают хип-хоп
Возбужденные фанаты превратили Венома и Тома Харди в гей-пару
Уволенный за педофильские шутки Джеймс Ганн ушел к конкуренту Marvel
Актриса Ирина Горбачева рассказала об унизительном посещении гинеколога в 14 лет
Актриса из «Стартрека» умерла от рака
Все материалы
Интернет и СМИ
В Болгарии изнасиловали и убили журналистку
Она разоблачала чиновников и бизнесменов. Ее смерть назвали казнью
Стул Кокорина увлек за собой толпу
Голубой экран
Геи пришли на телевидение ради высшей цели, но погрязли в скандальных шоу
В сети посмеялись над самыми нелепыми ремонтами в квартирах
С нового года часть россиян останется без телевидения
Украинские депутаты спели гимн российской журналистке
Мужчина проверил трюк из рекламы и довел зрителей до истерики
Все материалы
Ценности
Потеряли берега
Как съездить на самый пафосный курорт Франции и не умереть от зависти
Софи ЛоренСвободные связи
Самые желанные и богатые женщины эпохи сексуальной революции
«Плохо царей наших кормят!»
Как развлекался Александр I, пока Наполеон захватывал Россию
Найден способ разгладить одежду без утюга
Азербайджанскую телезвезду высмеяли за нелепые ошибки в татуировке
Estée Lauder продолжит борьбу с раком груди
Откровенная одежда станет главным трендом
Все материалы
Путешествия
Дальний рубеж
Они победили суровую природу и дошли до границы России и США
Партнерский материал
Семейные Альпы
Место, где всегда рады детям и русским
Угощайтесь!
Чем кормили в самолетах полвека назад
Названы самые выгодные направления для путешествий на новогодние праздники
Стюардессы рассказали «омерзительную» правду о гигиене в самолетах
Раскрыта постыдная правда о сексуальных домогательствах в самолетах
Китайских туристов научат не позориться в России
Все материалы
Из жизни
Любовь зла
Смерть молодого миллионера расследовали 13 лет. Убийца был прямо под носом
Шар смерти
Профессор годами избегал наказания за убийство жены. Его сгубила любовь к газам
«Я консервировал лучшего друга»
Он четверть века резал людей на потеху толпе. Теперь разрежут его
Из носа вьетнамца достали живую пиявку
Отец привез сына в школу на Ferrari и был обруган
«Магический» питон задушил колдуна на мотоцикле
Акула едва не лишила руки поймавшего ее рыбака
Все материалы
Видео: Ламба за 28 млн
Самый дорогой Lamborghini в России — почему он столько стоит и совсем не похож на ваш автомобиль?
Insomnia: лучший мотоцикл
Проект из России победил на Чемпионате мира по кастомайзингу
Громыхало
Длительный тест одного из самых быстрых кроссоверов в мире — Mercedes-AMG GLC 63 S
Антиподушка безопасности
Система Audi Procon-ten, заменявшая собой традиционную подушку безопасности
В Москве нашли самую дорогую «Волгу» России
Новый Ford Bronco получит семиступенчатую «механику»
Появились первые изображения Lexus IS нового поколения
Все материалы
Дом
Без крыши
Молодежь не хочет покупать жилье. Или не может?
Пошли на панель
Отличите ли вы «хрущевку» от «сталинки»? Многоэтажный тест
Привлекательные формы
Эти квартиры хороши на фото, но жить в них невозможно. Как их вычислить?
Москвич выставил на продажу квартиру вместе с 82-летней матерью
Россиянам позволят сэкономить на отоплении жилья
Россияне задолжали миллиарды рублей по ипотеке
Дешевые квартиры предложили искать по цвету
Все материалы