Одобрен план по улучшению жизни россиян к 2024 году

Руководство страны одобрило план достижения национальных целей на ближайшую пятилетку. С копией документа «Основные направления работы правительства до 2024 года» ознакомилась принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

В его основу легли майские указы президента России Владимира Путина, уточняет источник издания. Программа будет доработана и принята к 1 октября, а под каждую цель будет создана экономическая модель.

Правительство поставило целью снизить бедность в два раза, а смертность населения — до 10,9 человек на каждую тысячу. Доля россиян, занимающихся спортом, должна достигнуть 55 процентов, несырьевой экспорт — увеличиться на 86,2 процента, а производительность на средних и крупных предприятиях расти более чем на пять процентов ежегодно. Согласно проекту федерального бюджета на 2019-2021 годы, деньги на финансирование задач уже заложены в бюджете.

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Ранее в сентябре сообщалось, что новый пакет мер по борьбе с бедностью и поддержке демографии может быть подготовлен в 2019 году.

7 мая российский лидер подписал указ о национальных целях и стратегических задачах государства до 2024 года. Документом определяются основные ориентиры развития страны, в первую очередь в социально-экономической сфере. Позднее глава правительства Дмитрий Медведев оценил реализацию указа в восемь триллионов рублей. Он подчеркивал, что весь план обойдется бюджету в 25 триллионов рублей.

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