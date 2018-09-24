Майский указ Путина оказался под угрозой срыва

В России за год ухудшилось качество государственного управления. Это следует из результатов исследования Всемирного банка, которые опубликованы на его сайте. Улучшение этого показателя стало одной из задач в рамках майского указа президента Владимира Путина.

Показатель индекса качества госуправления (WGI), ежегодно рассчитываемого Всемирным банком для каждой страны в отдельности, в 2017 году для России равнялся минус 0,48 пункта. Это на 0,06 пункта хуже, чем было по итогам 2016-го.

Индекс рассчитывается на основе шести критериев: подотчетности властей, политической стабильности и отсутствия насилия, эффективности правительства, качества госрегулирования, верховенства закона, а также контроля над коррупцией.

Нейтральным уровнем считается ноль, худшим — минус 2,5 пункта, лучшим — плюс 2,5 пункта. Лучший показатель для России был достигнут в 2004 году — минус 0,12, и с тех пор снижался: в 2015 году он равнялся минус 0,52, в 2016-м — минус 0,42.

Кроме этого, Всемирный банк рассчитывает для каждой страны специальный ранг, выраженный в процентах. У России он равняется 32,7 процента. Это означает, что уровень госуправления выше, чем в 32,7 процента стран мира.

Таким образом, по версии Всемирного банка, в России за последний год ухудшились условия для ведения бизнеса. Авторы индекса WGI предлагают рассматривать его в качестве более объективной альтернативы другому индикатору — рейтингу Doing Business. Улучшение позиций России в нем было включено в майский указ президента 2012 года в качестве одной из главных задач. К 2018 году планировалось войти в первую двадцатку рейтинга, по итогам 2017-го Россия занимала 35 место. В новой версии майского указа, подписанной в мае 2018-го, эта цель была заменена на другую — вхождение в число крупнейших экономик мира к 2024 году.

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