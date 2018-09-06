Деньги на указ Путина наконец-то нашлись

Российское правительство нашло деньги на реализацию майского указа президента Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого замминистра финансов Леонида Горнина.

«Средства на шестилетний период в сумме восемь триллионов рублей найдены», — сказал чиновник. По его словам, финансирование национальных проектов будет осуществляться из федерального бюджета на 95 процентов. Остальные пять процентов закроют региональные средства.

Путин 7 мая подписал указ о национальных целях и стратегических задачах России до 2024 года. Документом определяются основные ориентиры развития страны, в первую очередь в социально-экономической сфере.

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10 мая премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал найти деньги, а именно восемь триллионов рублей, на реализацию указа. Он подчеркивал, что весь план обойдется бюджету в 25 триллионов рублей.

С тех пор власти объявили о пенсионной реформе, которая включает в себя повышение пенсионного возраста, а также о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20 процентов.

В начале августа помощник президента Андрей Белоусов предложил ежегодно изымать в виде налогов 500 миллиардов рублей сверхдоходов металлургических, химических и нефтехимических компаний, которые могут пойти на реализацию указа. Позже компании согласились добровольно участвовать в приоритетных для государства инвестиционных проектах.

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