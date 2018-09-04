Деньгам компаний из списка помощника Путина нашли применение

Глава Минтранса Евгений Дитрих сообщил, что сверхдоходы компаний из списка помощника президента Андрея Белоусова могут быть направлены на развитие железных дорог и портов, передает ТАСС.

По слова министра, некоторые компании из этого списка уже работают в морских портах. «Вижу возможность такой синергии, когда расширение пропускной способности железной дороги синхронизируется с развитием портовых мощностей, которые берет на себя бизнес», — заявил Дитрих.

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По его словам, сделать такие проекты привлекательными для компаний поможет механизм концессии. При использовании такой схемы инвестор в обмен на вложения в развитие государственной инфраструктуры получает возможность эксплуатировать тот или иной объект, собирая доход в свою пользу.

В начале августа Белоусов предложил ежегодно изымать в виде налогов 500 миллиардов рублей сверхдоходов металлургических, химических и нефтехимических компаний, которые могут пойти на реализацию майского указа Владимира Путина. В его список попали 14 предприятий.

Позже компании согласились добровольно участвовать в приоритетных для государства инвестиционных проектах. Среди приоритетных инвестнаправлений Белоусов назвал инфраструктуру, экологию, цифровизацию, создание, внедрение и распространение «критических технологий, которые находятся на переднем рубеже мирового развития».

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