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Металлургов заставят раскошелиться на указ Путина

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Помощник президента Андрей Белоусов предложил изъять у 14 металлургических, химических и нефтехимических компаний более 500 миллиардов сверхдоходов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо Белоусова Владимиру Путину.

По данным РБК, президент отреагировал на предложение, поставив резолюцию «согласен». Впрочем, представитель Кремля Дмитрий Песков это не подтвердил. В письме подчеркивается, что деньги пойдут на финансирование реализации майского указа.

Идея Белоусова состоит в том, чтобы уравнять налоговое бремя металлургов и нефтяников. В 2017 году налоговая нагрузка в металлургической и химической отраслях была ниже, чем в нефтегазовой, указывает помощник президента — 7 против 28 процентов.

Отмечается, что металлургическим и химическим компаниям-экспортерам удалось заработать за 2017 год более 1,5 триллиона рублей прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA). По словам Белоусова, сверхприбыль образовалась «благодаря рыночной конъюнктуре» и не зависела от действий руководства компаний.

В перечень компаний, у которых можно изъять сверхдоходы, помощник президента включил, в частности, «Норникель», «Алроса», «Сибур», Evraz, «Северсталь», «Полюс», «Мечел» и НЛМК. Владелец НЛМК Владимир Лисин уже раскритиковал инициативу.

Как позже сообщил ТАСС со ссылкой на источники, в Минпромторге на совещании в пятницу обсудят идею получения дополнительных доходов от компаний. Двое собеседников агентства подтвердили, что речь идет о 0,5 триллиона рублей ежегодно, а забирать деньги собираются на реализацию указа Путина.

Владимир Путин 7 мая подписал указ о национальных целях и стратегических задачах России до 2024 года. По подсчетам властей, на реализацию всех поставленных задач необходимо около 25 триллионов рублей.

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