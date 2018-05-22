Состояние российской экономики назвали катастрофическим

Большинство российских бизнесменов — 76 процентов — оценивают нынешнее состояние экономики страны как катастрофическое, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. В 2017 году доля недовольных составляла 80 процентов.

О хорошем состоянии экономики заявили только четыре процента респондентов (три процента в 2017 году). Еще 17 процентов оценили текущее положение как стабильное (16 процентов в 2017 году).

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53 процента опрошенных ждут положительных изменений в экономике (60 процентов в 2017 году). Ухудшения ожидают 40 процентов предпринимателей (36 процентов). 63 процента респондентов заявили, что положение их бизнеса ухудшилось (59 процентов). При этом только 12 процентов опрошенных заявили об улучшении (15 процентов).

Неопределенность экономической ситуации, низкий внутренний спрос и высокие налоги бизнесмены назвали наиболее важными препятствиями для экономического роста.

Большинство респондентов — 70 процентов — считает неэффективными меры властей по перезагрузке экономического роста (64 процента в 2017 году). Положительно эти действия оценивает четверть опрошенных (32 процента в 2017 году).

Ранее РБК сообщило, что правительство займется перезагрузкой поддержки малого и среднего бизнеса для исполнения нового майского указа президента Владимира Путина. Минэкономразвития предлагает снизить нормы резервирования банков по кредитам небольшим компаниям, расширить список банков, участвующих в программе льготного кредитования, ввести образовательные программы для фермеров, обеспечить для предпринимателей работу службы «одного окна».

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