Россиянам пообещали рост зарплат в 2018 году

Российские работодатели на фоне возвращения экономики страны к росту намерены расширить штат сотрудников и увеличить зарплаты. Оба показателя, как ожидается, могут вырасти в пределах 10 процентов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные отчета консалтинговой компании KPMG.

Согласно результатам опроса, оптимистично на перспективы в 2018 году смотрят 66 процентов респондентов, пессимистично — 11 процентов. Наибольший оптимизм выражают компании в фармацевтической отрасли, пессимистично настроены организации в банковском и инвестиционном секторах.

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Увеличить размер зарплат собираются 87 процентов респондентов — большинство компаний намерены повышать размер выплат всем сотрудникам, однако часть ориентируется на рост заработных плат у сотрудников определенных категорий.

Как отмечается в исследовании, 43 процента компаний планируют увеличение численности персонала, 18 процентов — сократить количество сотрудников. Лидером в отношении планов расширения штата стали компании страховой и фармацевтической отраслей. К сокращениям готовятся в банковском секторе и розничной торговле.

Авторы исследования отмечают, что в 2018 году увеличить штат рассчитывают компании с числом сотрудников менее 500 человек, в то время как прежде такие планы высказывали только крупные и средние компании.

В исследовании приняли участие 162 российских и иностранных компании из различных отраслей. Отмечается, что оно было проведено до новой волны антироссийских санкций.

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