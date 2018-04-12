Названы самые доходные профессии в России

Самыми высокооплачиваемыми в России специалистами оказались программисты, менеджеры по развитию бизнеса, системные администраторы и внутренние аудиторы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование компании HeadHunter.

На основании анализа дохода представителей профессий по уровням «ведущий специалист» и «специалист» авторы исследования пришли к выводу, что лидерами по уровню оплаты труда являются программисты. Совокупный ежемесячный доход представителей данной профессии в Москве составляет 100-110 тысяч рублей, в Петербурге — от 80 до 100 тысяч рублей, в регионах — около 60-70 тысяч.

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Среди высокооплачиваемых профессий в первом квартале 2018 года также выделяются агенты по недвижимости, инженеры на производстве, специалисты по маркетингу и рекламе, экономисты и юристы — их уровень дохода в столице находится на уровне 70-80 тысяч рублей.

Самыми низкооплачиваемыми оказались профессии уборщиков, официантов, рабочих кухни, грузчиков, кладовщиков и продавцов.

В декабре 2017 года россияне назвали самые бесперспективные профессии. С точки зрения начала карьеры, такими являются разнорабочий, дворник и таксист. Наиболее перспективными они назвали помощника специалиста в финансовой организации или юриста, а также рядового полиции. В течение будущих 7-10 лет наиболее востребованными россияне сочли профессии в сфере промышленности и IT, социально ориентированные (здравоохранение, социальные услуги, образование), а также строительные специальности.

В Минтруде считают, что профессиями с самой высокой зарплатой в России являются капитан морского и командир воздушного судов, получающие 500 тысяч и 320 тысяч рублей в месяц соответственно.

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