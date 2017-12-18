Россияне назвали самые бесперспективные профессии

Самыми бесперспективными, по мнению россиян, профессиями, с точки зрения начала карьеры, являются разнорабочий, дворник и таксист. Наиболее перспективными они назвали помощника специалиста в финансовой организации или юриста, а также рядового полиции. Это показал опрос ВЦИОМ.

В течение будущих 7-10 лет наиболее востребованными россияне сочли профессии в сфере промышленности и IT, социально ориентированные (здравоохранение, социальные услуги, образование), а также строительные специальности. Среди наименее нужных граждане выделили неквалифицированные рабочие специальности, государственное управление и силовые структуры.

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По данным портала HeadHunter, спрос на рабочие специальности в России растет вместе с конкуренцией между соискателями. Самыми высокооплачиваемыми неофисными профессиями являются парикмахер, водитель и сварщик.

В Минтруде считают, что профессиями с самой высокой зарплатой в России являются капитан морского и командир воздушного судов, получающие 500 тысяч и 320 тысяч рублей в месяц соответственно.

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