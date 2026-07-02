На российском курорте резко подешевело жилье

Риелтор Быков: Готовые квартиры в Сочи подешевели на 12-15 %

Цены на жилье в Сочи резко устремились вниз. Такую тенденцию заметили в местном филиале федеральной компании «Этажи», пишет «Газета.Ru».

Несмотря на то, что, по статистике агентства, в продаже средняя стоимость квадратного метра за год выросла на 1-2 процента, в действительности же реальная стоимость сделок стала ниже, чем летом 2025-го. По словам директора компании Павла Быкова, цены долго балансировали между ожиданиями продавцов и ограниченным спросом, после чего собственники стали торговаться все охотнее, и к июню дисконт достиг пиковых значений. В сравнении с 2025 годом квартиры подешевели на 12-15 процентов.

Такой спад реальных цен аналитики объясняют слабым туристическим потоком в этом году, из-за чего те, кто покупал квартиру в ипотеку и планировал выплачивать ее за счет последующей сдачи в аренду, срочно распродают жилье. Кроме того, для тех, кто покупал квартиру в новостройках через рассрочки и минимальные платежи в один рубль еще до ввода дома в эксплуатацию, подходит период крупных платежей.

Аналогичные скидки, по словам Быкова, предлагают и на рынке новостроек, где с начала июня застройщики стали предлагать дисконт в 15-20 процентов от апрельских и майских цен. С начала года цены на «первичку» опустились с 300-310 тысяч рублей за «квадрат» до 260-270 тысяч. По мнению риелтора, долго такой спад цен не продлится, и, как только реализуются те квартиры, которые собственники вынуждены продать, цены вновь пойдут вверх.

Ранее Сочи вошел в тройку самых привлекательных для жизни городов России. Также россияне отдают предпочтение Калининграду и Ярославлю.