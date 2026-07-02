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16:11, 2 июля 2026Россия

Россиянка пустила заночевать похоронившего отца бывшего и была жестоко избита

Москвичка пустила заночевать похоронившего отца бывшего и была жестоко избита
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

Жительница Москвы пустила заночевать в квартиру бывшего молодого человека, похоронившего отца, и была жестоко избита. Об этом стало известно Telegram-каналу журналистки Ксении Собчак «Кровавая барыня».

24-летняя россиянка рассказала, что рассталась с возлюбленным в марте этого года. Причиной, как утверждает девушка, стало употребление наркотиков мужчиной. У пары есть восьмимесячный сын.

Девушка поделилась, что в конце мая бывший потерял отца. Она предложила мужчине моральную поддержку и пригласила к себе. По словам москвички, экс-возлюбленный перебрал с алкоголем и начал требовать, чтобы она скорбела вместе с ним по ушедшему родственнику. Когда девушка отказалась, мужчина рассвирепел, схватил ее за волосы, несколько раз ударил головой о кафельный пол, бил своей головой о ее голову и кусал за лицо.

Горожанке удалось выскочить из квартиры, однако мужчина побежал за ней. В подъезде он упал на лестнице, после чего девушка успела вернуться обратно домой и запереться. Она вызвала сотрудников полиции и медиков.

Оперативники не приняли у девушки заявление, а отправили ее зафиксировать травмы в больнице. Как утверждает жительница столицы, в медучреждение приехал бывший и стал ей угрожать. Девушка была вынуждена скрыться, медосвидетельствование она прошла в другом городе.

Врачи диагностировали у нее перелом ключицы, выбитый зуб, вывих второго зуба, рассечение брови и другие травмы. Пострадавшая попросила правоохранительные органы провести тщательную проверку и наказать обидчика.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге многодетную мать избил и остриг экс-супруг.

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