Многодетную россиянку избили и остригли в собственном доме

В Екатеринбурге многодетную мать избил и остриг экс-супруг

В Екатеринбурге многодетную мать Екатерину Гранкину избил и остриг бывший муж. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам женщины, после развода она вместе с детьми вынуждена прятаться от экс-супруга, однако тот продолжает преследования. В один из последних визитов мужчина схватил бывшую жену за горло, стал оскорблять, угрожать и резать волосы. Когда в квартиру зашел знакомый потерпевшей, бывший супруг накинулся на него, а также нанес побои женщине.

В результате у нее диагностировали ушиб мягких тканей, а у знакомого — перелом костей ноги. Гранкина обратилась в полицию, проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Липецке суд взял под стражу сына жителя, найденного убитым в лесу.