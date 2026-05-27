Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:31, 27 мая 2026Силовые структуры

Сына найденного с ранениями после исчезновения россиянина отправили в СИЗО

В Липецке суд взял под стражу сына жителя, найденного убитым в лесу
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Липецкий суд взял под стражу сына мужчины, найденного без признаков жизни в лесу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Молодой человек проведет в СИЗО два месяца.

25 мая стало известно о загадочном исчезновении отца и сына по пути домой. Их поиски привели правоохранителей в лес, где мужчина был обнаружен со смертельными ранениями. Вскоре по подозрению в расправе нашли и задержали сына — 18-летнего студента. На допросе он дал признательные показания и заявил, что не сожалеет о содеянном.

Сообщается, что в день расправы юноша со своим другом сел в машину отца и по дороге напал на него. Мужчина пытался отбиться, тогда друг сына выстрелил ему в голову, а сам сын добил жертву ножом.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области перед судом предстанет подросток за истязания мальчика.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Масштабы повреждений из-за удара ракет Storm Shadow по Севастополю выросли

    Тысячи мусульман попали на видео у Соборной мечети в Москве

    Новый имидж актрисы Анны Снаткиной вызвал споры в сети

    Франция вызвала посла России

    Послание Путина НАТО и Европе вызвало тревогу на Западе

    Пилот пролетел на «чрезвычайно низкой высоте» и напугал отдыхающих на пляже

    Автомобиль с мирной жительницей попал под удар ВСУ в российском регионе

    Захарова заподозрила западный телеканал в съемке подготовки ВСУ к удару по Старобельску

    Мужчина купался в океане и нашел груз наркотиков на миллионы долларов

    Третья азиатская компания вошла в клуб триллионеров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok