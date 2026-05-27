Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:35, 27 мая 2026Бывший СССР

На Украине раскрыли планы по уходу Зеленского с поста президента Украины

Дмитрук: Зеленский намерен уйти уже из горящего Киева
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Byron Smith / Getty Images

Украинский лидер Владимир Зеленский намерен оставаться у власти настолько долго, насколько это возможно. Об этом заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«Зеленский хочет уйти уже из горящего Киева. Он не уйдет сам. Он не подпишет мир, он не договорится о мире. Он не уйдет ни под какими предлогами и договоренностями», — написал он.

Украинский депутат отметил, что люди, которые верят в возможность договориться с Зеленским, «мягко говоря, очень ошибаются».

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский направил срочное письмо президенту США Дональду Трампу. Украинский лидер пожаловался на острую нехватку средств противовоздушной обороны (ПВО). Он попросил у Трампа поставки ракет PAC-3 для систем Patriot.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский направил срочное письмо Трампу

    Лобовое столкновение с тягачом унесло жизни трех человек

    На Украине отреагировали на слова Зеленского о завершении конфликта осенью

    Раскрыто тайное значение украшения самой красивой женщины в мире на Каннском фестивале

    Ученые предупредили о шаровых молниях в Москве и области

    В Петербурге фонтан кипятка высотой с 12-этажный дом решил помыть жильцам окна

    Золото резко подешевело

    Арестован второй фигурант дела о расправе над исчезнувшим россиянином

    Мировые цены на нефть рухнули

    В Эстонии высказались о высылке дипломатов из Киева

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok