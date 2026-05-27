На Украине раскрыли планы по уходу Зеленского с поста президента Украины

Дмитрук: Зеленский намерен уйти уже из горящего Киева

Украинский лидер Владимир Зеленский намерен оставаться у власти настолько долго, насколько это возможно. Об этом заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«Зеленский хочет уйти уже из горящего Киева. Он не уйдет сам. Он не подпишет мир, он не договорится о мире. Он не уйдет ни под какими предлогами и договоренностями», — написал он.

Украинский депутат отметил, что люди, которые верят в возможность договориться с Зеленским, «мягко говоря, очень ошибаются».

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский направил срочное письмо президенту США Дональду Трампу. Украинский лидер пожаловался на острую нехватку средств противовоздушной обороны (ПВО). Он попросил у Трампа поставки ракет PAC-3 для систем Patriot.