Покоривший Эверест россиянин без ног вернулся домой

Покоривший Эверест россиянин без ног Рустам Набиев вернулся домой

Россиянин без ног Рустам Набиев, который первым в истории покорил Эверест на одних руках, вернулся домой. Видео из аэропорта публикует Telegram-канал Sport Baza.

Блогера из Уфы, лишившегося ног при обрушении казармы в Омске в 2015 году, встретили в авиагавани сотни восторженных людей. На записи можно увидеть, как Набиева обнимает его семья.

21 мая Рустам Набиев сообщил, что покорил Эверест на одних руках. Известно, что он прилетел в Непал из России 7 апреля. При этом, взвесив все риски, уфимец составил завещание и погасил долги по строящемуся дому, чтобы юридически защитить семью.