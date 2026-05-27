Покоривший Эверест россиянин без ног вернулся домой

Зарина Дзагоева
Россиянин без ног Рустам Набиев, который первым в истории покорил Эверест на одних руках, вернулся домой. Видео из аэропорта публикует Telegram-канал Sport Baza.

Блогера из Уфы, лишившегося ног при обрушении казармы в Омске в 2015 году, встретили в авиагавани сотни восторженных людей. На записи можно увидеть, как Набиева обнимает его семья.

21 мая Рустам Набиев сообщил, что покорил Эверест на одних руках. Известно, что он прилетел в Непал из России 7 апреля. При этом, взвесив все риски, уфимец составил завещание и погасил долги по строящемуся дому, чтобы юридически защитить семью.

