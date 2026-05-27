17:54, 27 мая 2026Экономика

Сокращение банковской прибыли в России объяснили

ЦБ: В апреле банки сократили прибыль из-за отрицательной валютной переоценки
Вячеслав Агапов

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В апреле 2026 года российские банки сократили прибыль на 22 процента в месячном выражении. Тенденцию объяснили в Банке России.

Сокращение прибыли на 348 миллиардов рублей объяснили отрицательной валютной переоценкой. По данным Центробанка, в апреле сектор получил прибыль в 261 миллиард рублей. Год к году результат кредитных организаций вырос на 33,3 процента, пояснили в ЦБ.

По итогам первых двух месяцев текущего года число российских банков, столкнувшихся с убытками, увеличилось почти в 1,8 раза, до 60 организаций, что составляет 19,7 процента от общего числа участников рынка. По данным Центробанка, убыточными стали небольшие игроки, совокупная доля которых в активах не превышает одного процента. Кроме того, в регуляторе отказались считать ситуацию проблемой, предложив использовать для оценки финансовое положение организации в комплексе.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что налог на сверхприбыль в стране был бы уместен. Правительство вправе предлагать бизнесу поделиться сверхприбылью, если та получена благодаря конъюнктуре, а не собственным усилиям. По словам представителя бизнеса, под сверхприбылью он понимает деньги, которые буквально «упали с неба» на компанию.

