09:42, 7 мая 2026Экономика

Каждый пятый российский банк столкнулся с убытками

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

По итогам первых двух месяцев текущего года число российских банков, столкнувшихся с убытками, увеличилось почти в 1,8 раза, до 60 организаций, что составляет 19,7 процента от общего числа участников рынка. Об этом со ссылкой на данные Центробанка пишут «Известия».

Управляющий партнер «Рефинанс.ру» Денис Сочнев отметил, что если говорить о кредитных организациях в целом, то у них число убыточных достигло 79, а это 22 процента. Такой результат стал максимальным с 2022 года.

По словам эксперта, во многом негативная тенденция связана с накопленным эффектом от жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России. Она снижает избыточное кредитование, увеличивает риски кредитных портфелей и приводит к повышению ставок по депозитам, что в совокупности влияет на доходность организаций.

В пресс-службе ЦБ подтвердили рост доли убыточных банков, но указали, что таковыми стали небольшие игроки, совокупная доля которых в активах не превышает одного процента. Кроме того, в регуляторе отказались считать ситуацию проблемой, предложив использовать для оценки финансовое положение организации в комплексе. Дело в том, что в отдельные периоды времени убытки могут получить даже полностью финансово здоровые организации.

Операционный директор «Космовизакома» Дмитрий Михайлов оценил ситуацию как усиление разрыва внутри сектора, что не говорит о кризисе в нем. В целом банки остаются прибыльными, однако небольшим и средним игрокам все сложнее поддерживать рентабельность. Из-за этого прибыль собирают крупнейшие участники, а рынок движется к консолидации.

Главным риском такой тенденции ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова назвала монополизацию рынка в регионах, что приведет к ухудшению условий для клиентов, в том числе росту стоимости их обслуживания и сложностей в получении кредитов.

Ранее Банк России указал, что удержание высокой ключевой ставки способствует долгосрочному росту экономики, поскольку он возможен только в условиях низкой инфляции.

