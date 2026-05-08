Долина выпустила песню про личный эшафот

14:05, 8 мая 2026

Певица Лариса Долина выпустила новую песню «Момент истины»
Ольга Коровина

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Народная артистка России Лариса Долина выпустила новую песню «Момент истины». Об этом певица сообщила в своем Telegram-канале.

В композиции Долина подняла темы наказания и помилования, истинных друзей и предательства, а также сравнила свой опыт с распятием. «Под крики и проклятия на личный эшафот я словно на распятье шла», — поет исполнительница. Она также обещает поклонникам не бросать дело своей жизни, несмотря на трудности: «И сколько боли вынесла, иному не стерпеть, но, даже догорев дотла, вам снова буду петь».

В августе 2024 года Лариса Долина продала квартиру в центре Москвы за 112 миллионов рублей, после чего передала вырученные средства мошенникам. Позднее она вернула недвижимость через суд, при этом оставив покупательницу Полину Лурье без жилья и денег. История с квартирой Долиной вызвала общественное возмущение: многие россияне встали на сторону покупательницы и критиковали артистку. В декабре 2025-го Верховный суд отменил решения нижестоящих инстанций, квартира в Хамовниках осталась в собственности Лурье.

